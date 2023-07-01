Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor! 51. Bölge yakınında gizemli bir mağara bulduktan sonra kayboldu

Veach mağarayla ilgili şu sözleri aktarmıştı:

"Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki yürüyüşlerimden birinde bir kez gizli bir mağara buldum. Mağaranın girişi mükemmel bir büyük harf M şeklindeydi. Her zaman bulduğum her mağaraya girerim ama bu özel mağaraya girmeye başladığımda tüm vücudum titremeye başladı. Mağara girişine yaklaştıkça titreşim daha da kötüleşti. Birdenbire çok korktum ve oradan çıktım."