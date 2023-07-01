Ünlü Youtuber’dan yıllardır haber alınamıyor! 51. Bölge yakınında gizemli bir mağara bulduktan sonra kayboldu

Yıllardır sırrı çözülemeyen ünlü Youtuber'ın kaybolma olayı gizemini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri ABD Hava Kuvvetleri yönetimindeki 51. Bölge (Area 51) tüm dünya tarafından en çok merak edilenler yerler arasında yer alıyor. Uçak ve düşman silahlarının incelendiği bir nokta olarak bilinen bölgenin güvenliğini "Commo Dudes" adı verilen özel bekçiler tarafından sağlanıyor. UFO ve uzaylıların da incelendiği iddia edilen bölgede merakına yenik düşen Youtuber Kenny Veach, 51. Bölge yakınlarında gizemli bir mağara bulduğunu aktardıktan sonra ortadan kayboldu!