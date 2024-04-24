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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
10:46
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arıza son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Günlerdir süren soruna dair gözler İBB açıklamalarına dönmüş durumda. Sefer aralarının oldukça uzadığı ve durakların kalabalıklaştığı durumda yolcular alternatif yollar aramaya devam ediyor. Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, son gelişmeler...