Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

İstanbullular toplu taşımada sorun yaşamaya devam ediyor. 3. güne girilen metro arızasında İBB'ye şikayet kayıtları oluşturulurken Üsküdar-Samandıra metro arızası ne zaman düzelecek merak ediliyor. Bu noktada son dakika haberleri arasında metro haberleri yakın mercek altına alındı. İşte, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arıza son durum!