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Haberler Yaşam Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 10:46

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arıza son durum gelişmeleri ile takip ediliyor. Günlerdir süren soruna dair gözler İBB açıklamalarına dönmüş durumda. Sefer aralarının oldukça uzadığı ve durakların kalabalıklaştığı durumda yolcular alternatif yollar aramaya devam ediyor. Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte, son gelişmeler...

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

İstanbullular toplu taşımada sorun yaşamaya devam ediyor. 3. güne girilen metro arızasında İBB'ye şikayet kayıtları oluşturulurken Üsküdar-Samandıra metro arızası ne zaman düzelecek merak ediliyor. Bu noktada son dakika haberleri arasında metro haberleri yakın mercek altına alındı. İşte, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arıza son durum!

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO HATTI ARIZA SON DURUM

Üsküdar Samandıra metro hattı arızası 3. gününde devam ediyor. Sefer aralıklarının uzadığı, yönlerin karıştığı ve durakların dolup taştığı durumda İBB tarafından aksiyon alınması bekleniyor.

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

ÜSKÜDAR-SAMANDIRA METRO ARIZASI NE ZAMAN DÜZELECEK?

Önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir devam ediyor. Samandıra'ya doğru uzatılan metroyu kullanan binlerce İstanbullu şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

Metro İstanbul tarafından 'teknik arıza' ve 'zorunlu bakım çalışması' şeklinde açıkladığı durumda turnikelerden geçen yolcular karşı perona yönlendiriliyor.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı arızasında son durum! 2024 Üsküdar-Samandıra metro arızası düzeldi mi, ne zaman düzelir?

Son olarak "İşletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklanan problem şeklinde duyurulan arızanın ne zaman giderileceği ise belirsiz.

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