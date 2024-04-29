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Haberler Yaşam Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:36

Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

Patates kızartması çoğumuzun favori atıştırmalığıdır. Eğer siz de çıtır çıtır altın rengi patates kızartmasını evinizde yapmak istiyorsanız bir şef, pişirme işlemine her zaman dahil etmeniz gereken basit bir adım olduğunu söyledi. İşte her seferinde mükemmel patates kızartması yapmanın sırrı…

Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

Şef Grubworks, patatesleri çıtır çıtır yapmanın sırrının öncesinde ekleyeceğiniz bu basit adımda olduğunu söyledi.

Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

Şef, soyulmuş patatesleri dilimleyerek, soğuk suyla duruladıktan sonra bir tavaya yerleştirip üzerini soğuk suyla kaplayarak başlıyor.

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Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

En önemli baharatlama adımı için şunları söyledi: "Suyu sarımsak, biberiye, tuz ve sebze suyuyla tatlandıracağız."

Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

Patatesler yumuşayınca suyunu boşaltın, durulayın ve soğumaya bırakın. Patateslerinizin pişmesini beklerken sıra yağınızı ısıtmaya geldi.

Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...

Şef, "Tavanın tabanını kaplayacak kadar yeterli" dedi. "Yağ iyice ısınınca patateslerinizi ekleyip dikkatlice pişireceksiniz."

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