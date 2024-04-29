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Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:36
Usta aşçıların kullandığı yöntem buymuş! Çıtır çıtır patates için bu suda bekletiyorlarmış...
Patates kızartması çoğumuzun favori atıştırmalığıdır. Eğer siz de çıtır çıtır altın rengi patates kızartmasını evinizde yapmak istiyorsanız bir şef, pişirme işlemine her zaman dahil etmeniz gereken basit bir adım olduğunu söyledi. İşte her seferinde mükemmel patates kızartması yapmanın sırrı…