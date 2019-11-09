Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

Savaş Ay, 26 Mart 1954'te İstanbul Üsküdar'da doğdu. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçen usta isim, Marmara Koleji ve Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında Milli Oyunlar ekibi şefliğini yaptı. Babasının aldığı bir kararla lise yıllarında soyadları mahkeme kararı ile annesinin soyadı olan "Ay" oldu. Marmara Üniversitesi İktisat ve idari bilimler Fakültesini bitirdi. Savaş Ay, daha sonra İİTİA' da (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) eğitimi aldı. İşte Savaş Ay'ın hayatı ve ölüm nedeni...