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  • Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

Usta 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! ? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

, 26 Mart 1954'te İstanbul Üsküdar'da doğdu. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçen usta isim, Marmara Koleji ve Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında Milli Oyunlar ekibi şefliğini yaptı. Babasının aldığı bir kararla lise yıllarında soyadları mahkeme kararı ile annesinin soyadı olan "Ay" oldu. Marmara Üniversitesi İktisat ve idari bilimler Fakültesini bitirdi. Savaş Ay, daha sonra İİTİA' da (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) eğitimi aldı. İşte Savaş Ay'ın hayatı ve ölüm nedeni...

Giriş Tarihi: 09.11.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 09.11.2019 15:12
Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

, 26 Mart 1954'te İstanbul Üsküdar'da doğdu. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçen usta isim, Marmara Koleji ve Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında Milli Oyunlar ekibi şefliğini yaptı.

Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

Babasının aldığı bir kararla lise yıllarında soyadları mahkeme kararı ile annesinin soyadı olan "Ay" oldu. Marmara Üniversitesi İktisat ve idari bilimler Fakültesini bitirdi. , daha sonra İİTİA' da (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) eğitimi aldı. İşte Savaş Ay'ın hayatı ve ölüm nedeni...

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Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

GAZETECİLİK MESLEĞİNE BAŞLAMASI

Gazetecilik mesleğine 1974 yılında Dünya gazetesinde muhabir olarak başladı. Daha sonraları Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah, Posta gazetelerinde ve Akajans'ta çalıştı. Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

Uluslararası Muhabir ve Fotoğrafçı olarak Sipapress'te çalıştı. Fotoğrafları Time, Bunte dergilerinde kapak oldu. 1984 yılında Mehmet Ali Birand'la 32. Günde televizyon haberciliğine başladı.

Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

600'ün üzerinde ödüle layık görüldü

Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

Usta Gazeteci Savaş Ay'ın vefatının 6. yıl dönümü! İşte halkın 'Savaş ağabey'i

Usta gazeteci Savaş Ay 6.ölüm yıl dönümünde anılıyor! Savaş Ay kimdir? İşte Savaş Ay'ın hayatı...

ve televizyon programcısı olarak 600′ün üzerinde ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden en ilginç ve en iyisi ise Türkiye gazeteciler cemiyeti 1992 yılın gazetecisi ödülü' dür.

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