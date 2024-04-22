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'Utanç verici' semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
11:59
'Utanç verici' semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...
Bir kadın, başlangıçta 'utanç verici' bir semptomu görmezden gelmesine rağmen kendisine 3. evre kanser teşhisi konduğunu açıkladı. ABD'den Jelena Tompkins, başkalarını semptomlarını görmezden gelmemeye ve farkındalık yaratmaya teşvik etmek amacıyla hikayesini paylaştı.