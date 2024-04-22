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Haberler Yaşam 'Utanç verici' semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...
Giriş Tarihi: 22.04.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:59

'Utanç verici' semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Bir kadın, başlangıçta 'utanç verici' bir semptomu görmezden gelmesine rağmen kendisine 3. evre kanser teşhisi konduğunu açıkladı. ABD'den Jelena Tompkins, başkalarını semptomlarını görmezden gelmemeye ve farkındalık yaratmaya teşvik etmek amacıyla hikayesini paylaştı.

’Utanç verici’ semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Bir çocuk annesi olan kadın, 2016 yılında vücudunda bir değişiklik fark ettiğinde henüz 34 yaşındaydı ancak o dönemde genel olarak çok sağlıklı olduğu için endişelerini görmezden geldi.

’Utanç verici’ semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Jelena gazının normalden daha kötü kokmaya başladığını fark etmişti ama bunu bol miktarda sebze içeren sağlıklı beslenmesine bağladı.

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’Utanç verici’ semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Bağırsak bakterilerini iyileştirmek için probiyotik almaya başladı ancak koku düzelmedi.

’Utanç verici’ semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Ancak hevesli bir koşucu olan Jelena, dışkısında kan fark edene kadar gazındaki değişiklikten endişe duymadı.

’Utanç verici’ semptomunu görmezden geldi! Hastaneye gittiğinde 3. evre kanser teşhisi konuldu...

Birkaç ay sonra, yıllık muayenesinde doktoruna kandan bahsetti ve doktor da bunun beslenmesiyle ilgili olduğunu tahmin etti.

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