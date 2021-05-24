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Haberler Yaşam Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 14:31

33. bölüm fragmanı yayında! izle!

Pazartesi akşamları TRT ekranlarında yayınlanan dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tarih dizilerini sevenlerin yakından takip ettiği dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. İşte dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar. izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Son bölümde Sencer ve Tapar, Şelemzar'da yalnız başlarına savaşmaktadır. Bunu duyan Melikşah oğullarının yardımına koşar. Heyecanlı sahneleri barındıran son bölümün ardından 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM FRAGMANI

Bu akşam 33. Bölümüyle ekranlara gelecek olan dizisinin sezon finaline 2 bölüm kaldı. Dizinin son bölüm fragmanına Terken ile Tacülmülk damga vurdu. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Öte yandan, sezon sonunda Buğra Gülsoy da dahil olmak üzere hemen hemen tüm oyuncuların değişeceği, yeni sezonda başrolde Barıç Arduç'un yer alacağı biliniyor.

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Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Terken ve Hasan Sabbah, ayrı ayrı mücadele ettikleri ortak istekleri doğrultusunda Şelemzar'ı kuşatmaya hazırlanan askerleri zehirlemeyi başarır. Sencer ve Tapar, Şelemzar önlerine geldiklerinde orduda pek çok askerin zehirlendiğini ve savaşamayacak halde olduğunu görür. Yine de Sencer ve Tapar kahramanca bir duruş sergiler ve bir avuç askerle birlikte Şelemzar'a girerler.

Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah oğullarını bu müşkül durumdan kurtarabilmek için çabalar. Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır? Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?

Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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