Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah oğullarını bu müşkül durumdan kurtarabilmek için çabalar. Sencer, Şelemzar'ı Sabbah ve Tekiş'in elinden kurtarmanın yanında Faysal'ı da yakalayıp Aydoğdu'nun, Ayaz'ın ve İlteber'in intikamını almayı başarabilecek midir? Tekiş'i yakalayıp hanedan içindeki kargaşaya son verebilecek midir? Selçuklu'nun en maharetli düşmanı olan Sabbah, acı akıbetine Şelemzar'da mı varacaktır? Tüm bunların yanı sıra Terken, askerlerinin zehirlenmesine rağmen Sencer'in Şelemzar kuşatmasına devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenecektir. Bu öğrendikleri neticesinde yaşadığı şokla doğumu erkenden başlayacak ve oğlu Mahmud'u doğuracaktır. Veliaht olma ihtimalini düşünerek yıllardır istediği erkek evladı doğurması Terken'e nasıl bir avantaj sağlayacaktır? Son olarak; Mahmud'un doğmasıyla yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti'ni ne gibi tehlikeler beklemektedir?

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