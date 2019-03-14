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  • Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Uyuşturucuyla yakalanan '' yolcuları: Kebap yemeye geldik

'da Havalimanı'nda 1 kilo 100 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile yakalanan '' yolcuları Kaya O. (51) ve Tugay T. (58), "Buraya kebap yemeye geldik" dedi.

Giriş Tarihi: 14.03.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 10:17
Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Havalimanı'nın da hassas burunlu narkotik köpeği 'Coco' ile rutin uygulama yaptı.

Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Narkotik köpeği, uçağa yüklenmek üzere olan bir valize tepki verdi. Valizi inceleyen ekipler, vakumlu poşetler içinde konulan 1 kilo 100 gram değiştirilmiş esrar buldu

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Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Valizin ise, '' yolcusu olan Kaya O.'ya ait olduğu öğrenildi. Havalimanın 'CIP' bölümüne giden polisler, Kaya O. ve arkadaşı Tugay T.'yi gözaltına aldı.

Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Şüpheliler ilk sorgusunda, "İstanbul'dan 'ya kebap yemeye geldik. Biz emekliyiz, kebap yedik, gezdik" dedi.

Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik

Kaya O. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik
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Uyuşturucuyla yakalanan 'Business Class' yolcuları: Kebap yemeye geldik
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