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Giriş Tarihi: 12.02.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 09:22

Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya ulaştı. İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...

Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

İşte o kareler!

Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi?

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Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

İşte İspanya'da boy gösteren dağların kum fırtınası sonrası çekilen görüntüsü... Kar beyazı alabildiğine sararmış!

Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

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Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

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