Uzaydan çekilen muhteşem kareler!

İşte o kareler! Sahra çölünden kum fırtınası sonrası kalkan kumlar Avrupa'ya ulaştı ve 7 günde bembeyaz dağlar bakın ne hale geldi? İşte İspanya'da boy gösteren dağların kum fırtınası sonrası çekilen görüntüsü... Kar beyazı alabildiğine sararmış! Fuji Dağı (Japonya'nın en yüksek dağı) Giza Piramitleri (Mısır) Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yangın ve duman Baykal Gölü (Rusya) Kar ve buzla kaplı Chicago'ya tepeden bakış Batı Sahra Çölü'nün Atlantik Okyanusu'yla buluştuğu nokta Çin'in sanayi kenti Ningbo Brüksel ve Antwerp'te bir gece (Belçika) Burası Kuzey Afrika... Arjantin'de bir soya fasulyesi tarlası Riva del Garda (İtalya) İran Musa Körfezi Uzaydan Avustralya'nın büyük çöllerinden biri Hazar Denizi Yoğun bulutlardan zor görünüyor olsa da Güney Kore'nin minik adası Jeju-do Bangladeş Büyük Kanyon (ABD) Okhotsk Denizi (Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan bir deniz) Kosta Rika Honduras Paraguay Bouvet Adası (Norveç) Cayo de Serrana Reef (Kolombiya) Niamey (Nijer) Nakhon Si Thammarat (Güney Tayland) Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya) Sarychev Volkanı'nın 2009 yılında patladığı an (Rusya) Mısır ve Nil Nehri Florida Detroit, Cleveland ve Toronto Male Uluslararası Havalimanı (Maldivler) Şanghay (Çin) San Francisco Körfezi (ABD) Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) Elbrus Dağı (Rusya'nın en yüksek dağı) Ballyteige Körfezi ve Bannow (İrlanda) Kış Olimpiyatları'nın düzenlendiği alan (Soçi) California üzerinde bir fırtına Chicago Mbam Nehri (Kamerun) Kuzey Işıkları Mexico City (Meksika) Cape Cod (Massachusetts / ABD) Cebelitarık (İspanya ve Fas'ı buluşturan boğaz) Japonya'da bir kış mevsimi İngiltere ve Kuzey Işıkları Uruguay Büyük bir kasırganın tam karşısında... New York City (11 Eylül 2001) Yemen Moselle Nehri (Almanya) Cezayir kıyıları Cezayir Nijerya üzerinde yoğun bulut kütlesi Tegucigalpa (Honduras) Cotopaxi Volcano (Ekvator) Saraybosna (Bosna Hersek) Wake Adası (ABD) ABD'nin güney sahilleri Güney Avustralya Pavlof Volkanı (Alaska) Pembe Tuz Gölü (İspanya) Inhambane Körfezi (Mozambik) Brezilya Dünya Kupası Stadyumu Kongo Nehri Dublin (İrlanda) İrlanda ve Galler Cabo Blanco National Park (Kosta Rika) Girit.