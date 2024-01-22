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Haberler Yaşam Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:12

Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk olarak tarih yazdı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle dünyaya mesaj yolladı. Uzay yolculuğu merakla takip edilen Gezeravcı, çalışmalarına da başladı. 14 günlük görev süresi boyunca Çanakkale, Ağrı Dağı ve Mersin'in fotoğraflarını çekecek olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı açıklandı.

Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Türkiye, bir kez daha tarih yazdı… Türk astronot Alper Gezeravcı, SpaceX'e ait uzay aracı Axiom-3 ile 19 Ocak günü saat 00.49'da uzaya fırlatıldı. NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen fırlatma işleminin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak için heyecanlı bekleyiş başladı.

Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı 4 kişilik Ax-3 ekibi, Türkiye saati ile 13.42'de ISS'e kenetlenmeyi başardı.

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Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Uzaya çıkan ilk Türk olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı konuşmada, bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle dünyaya mesaj yolladı.

Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Uzay yolculuğu merakla takip edilen Alper Gezeravcı'nın 14 günlük programıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Buna göre Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Başkan Erdoğan'la gerçekleştireceği açıklandı.

Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevi boyunca Türkiye ile en az 7 kez iletişime geçmesi beklenen Alper Gezeravcı, ailesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la da görüşecek.

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