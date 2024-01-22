Uzaydan Türkiye’yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…

Uzay yolculuğu merakla takip edilen Alper Gezeravcı'nın 14 günlük programıyla ilgili detaylar da paylaşıldı. Buna göre Türkiye ile sık sık iletişim kuracak olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini bugün Başkan Erdoğan'la gerçekleştireceği açıklandı.