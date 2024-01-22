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Uzaydan Türkiye'yi izleyecek! İşte Alper Gezeravcı’nın 14 günlük programı: İlk görüşme Başkan Erdoğan ile…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
09:12
Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk olarak tarih yazdı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözüyle dünyaya mesaj yolladı. Uzay yolculuğu merakla takip edilen Gezeravcı, çalışmalarına da başladı. 14 günlük görev süresi boyunca Çanakkale, Ağrı Dağı ve Mersin'in fotoğraflarını çekecek olan Gezeravcı'nın ilk görüşmesini de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı açıklandı.