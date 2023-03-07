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Haberler Yaşam Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:27

Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilen 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın (40) ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ile kayınvalidesi Hatice Çoban tutuklandı.

DHA
Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

Muğla'daki olay, 21 Ocak saat 10.00 sıralarında Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkiinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğü ihbarında bulundu.

Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından Figen Çoban'ın eşi Mehmet Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Figen Çoban'ın cesedi 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

3 ŞÜPHELİ 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili olarak eşi Mehmet Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban ile kayınvalidesi Hatice Çoban'ı savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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