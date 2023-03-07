Haberler Yaşam Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:27

Üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilmişti! 3 çocuk annesi Figen Çoban’ın ölümünde flaş gelişme

Muğla'nın Yatağan ilçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktığı iddia edilen 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın (40) ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ile kayınvalidesi Hatice Çoban tutuklandı.