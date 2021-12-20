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Haberler Yaşam Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:32

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan 20 Aralık 2021 Pazartesi günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Aralık ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 20 Aralık 2021 Pazartesi günü için günlük burç yorumları…

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 20 Aralık 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 20 Aralık 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2022'DE KOÇ BURCUNU NE BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 20 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Koç: Kaygılı biri olmasan da son günlerde belli konularda yaşadığın aksaklıklar seni kötümser düşünmeye itmiş olabilir. Ama haftanın ilk gününde bu kara bulutlar hayatından çıkacak.

Boğa: Ayın son günleri yaklaşmışken işlerini hızlandıracaksın. Planlı bir şekilde hareket etmeye başlayacak olman, nerede ne yaptığını daha iyi anlamanı sağlayacak.

İkizler: Kişisel görüşün ile ilgilenmek isteyeceğin bir gündesin. Dış görünüşün ile ilgili yapacağın değişiklikler için bugün harekete geçeceksin.

Yengeç: Haftanın ilk günü senin geç saatlerde başlayacak. Maddi konularda daha tutarlı davranmak isterken, sözleşme gibi önemli evrakları da iki kere incelemek isteyeceksin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Aslan: Teknolojik cihazlarla ilgili sorunlar bugün karşına gelebilir. Venüs Retro'sunun etkisi devam ediyor. Çevrendeki kişiler geçmiş konuları gündeme getirebilir.

Başak: Karar vermekte güçlük çektiğin konular bugün gündemine gelirken, seni bir karar vermek zorunda bırakabilir. Kariyerinde beklediğin sıçramanın geldiğine tanıklık edebilirsin.

Terazi: Karşına çıkacak soruları kendi isteğin doğrultusunda sonuçlanmasını isterken, inatçı tavırlar sergileyebilirsin. Bu bağlamda etrafından duyacağın eleştiriler seni rahatsız edebilir.

Akrep: Zamanın kıymetini bugün bir kez daha anlayacaksın. Bir süredir ertelediğin konularla yüzleşmek zorunda kalacak olman, bu düşüncelere sebep olacak.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Yay: Kendi kabuğunda yaşama istediğin bugün iş hayatında seni biraz zorlayabilir. Rutin ilerleyen işlerini ve iletişim kopuklarını düzenlemek isteyebilirsin.

Oğlak: Kendi ihtiyaçlarını geri plana attığın düşüncesi yüzünden kendine yönelebilir, geleceğe yönelik yatırım yapma kararları alabilirsin. Duygusal anlamda hissettiğin yorgunluğu aşmak isteyeceksin.

Kova: Hayatına yeni bir düzen getirmek, farklı yerler ve kişiler tanımak isteyeceksin. İlk defa iletişim kuracağın kişiler, sana kendini özel hissettirecek.

Balık: Emek verip, biriktirdiğin parayı değerlendirmeyi düşünüyorsun. Yeni yatırımlar konusunda araştırmalar yaparken, fikirlerinden uzaklaşmamaya dikkat edeceksin.

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 20 Aralık 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

2022'DE KOÇ BURCUNU NE BEKLİYOR?

Seçimlerinizden Vazgeçmeyeceksiniz

2021 yılına şöyle bir dönüp baktığınızda ne de zor günleri ardınızda bıraktığınızı ve kararlarınızla yeni bir rota çizmeye doğru emin adımlarla yürüdüğünüzü fark edeceksiniz. Mental açıdan sizi yoran bütün detayları ardınızda bırakma cesareti gösteren ender burçlardan bir tanesi olacaksınız. Kendinize ne kadar büyük sözler verdiğinizi, bu sözlerin altından nasıl kalktığınızı bir kez daha göreceksiniz.

  • 2021'de maddi planlamanızı daha sıkı yapacak, sizi zor duruma düşürecek harcamalardan kaçınacaksınız.
  • Nedensiz dedikoduların içinde bulunmak istemeyeceksiniz.
  • "Hayır" cevabını artık daha çok kullanacaksınız.

Var Olan Sorunları Ortadan Kaldıracaksınız

Yarına ertelemekten hoşlanmayan, olayları dakikasında çözmek isteyen bir burçsunuz. 2022 yılında bu cevval yapınızı asla bırakmayacaksınız. Özellikle de ailevi sorunlarınız varsa bu sorunları arabulucu yanınızı kullanarak çözeceksiniz. Kardeşleriniz ile daha iyi anlaşacak, onlarla ortaklı işler yapmak isteyeceksiniz. Mayıs ayında Jüpiter'in burcunuzda konumlanmasıyla iletişim yeteneklerinizin artarken pratik zekanızı efektif bir şekilde kullanacaksınız.

Geleceğiniz için emin adımlar atacak, üzerinize oynandığını düşündüğünüz oyunların hepsini bozacaksınız. Mayıs ayında gezegenlerin burcunuzda konumlanmasıyla kalbinizi yenileyeceksiniz. Aklınızdaki planları gündelik hayatınıza entegre ederken, mantığınıza bolca başvuracağınız bir yılda olduğunuzu anlayacaksınız. Dayanılmaz konular çözüme kavuşacak. Şans gezegeni burcunuzda yeni bir döngüyü başlatıyor, hazır mısınız?

İlişkisi olan bir Koç burcuysanız; ortak noktaların aşkınızı ne kadar güçlendiren bir detay olduğunu yeniden fark edeceksiniz. Sevdiğiniz kişi ile ortak hobiler edineceksiniz.

Kalbi boş bir Koç burcuysanız; aşka olan inancınızı yeniden kazanacaksınız. Geçmiş yaralarınızı sarmak geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak. Nisan aşka olan güveninizi tazeleyecek.

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