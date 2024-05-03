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Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1'lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:23
Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1'lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı
Son dakika haberi... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan bir deprem açıklaması geldi. Sözbilir, 6 yıldır sürdürdükleri İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yılda kırılan bir fay olduğunu ifade ederek, "2 bin yıldır kırılmadığını görüyoruz. Yakında kırılma ihtimali yüksek" dedi.