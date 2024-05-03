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Haberler Yaşam Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1'lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:23

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1'lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

Son dakika haberi... Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan bir deprem açıklaması geldi. Sözbilir, 6 yıldır sürdürdükleri İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yılda kırılan bir fay olduğunu ifade ederek, "2 bin yıldır kırılmadığını görüyoruz. Yakında kırılma ihtimali yüksek" dedi.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1’lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

Son dakika haberi... İzmir'deki 5 fay üzerinde yaklaşık 6 yıldır çalıştıklarını ifade eden DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir, Güzelbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla fayları ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1’lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

"2 BİN YILDIR KIRILMIYOR"

İzmir fayındaki son depremin 1688 yılında meydana geldiğini anlatan Sözbilir, "Yaklaşık 340 yıl geçmiş. O fayın deprem tekrarlama aralığı biraz daha geniş, yaklaşık bin yıla yakın. "

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Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1’lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

"Dolayısıyla İzmir fayının da yakın bir gelecekte kırılma şansı olmadığını düşünüyorum ama İzmir'deki Tuzla fayı 2 bin yılda bir kırılan bir fay ve 2 bin yıldır kırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Tuzla fayı açısından İzmir'in deprem tehlikesinin değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1’lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

7.1'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR!

Tuzla fayının İzmir'in en uzun faylarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sözbilir, denizde ve Doğanbey'de başlayıp kuzeyde de Bornova'ya kadar devam eden fayın yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip olduğunu vurgulayarak, "Fay uzunluğu nedeniyle yaklaşık 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeline sahip. 2 bin yıldır kırılmadığı için fayın yakın bir zamanda kırılma ihtimali yüksek" dedi.

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: 7.1’lik deprem üretebilir! O bölgeleri tek tek saydı

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ BİR YOL HARİTASI ÇİZİLMELİ'

Tuzla fayının kırılma zamanının yaklaşmasına paralel olarak acil olarak alınması gereken önlemlerle ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye ölçeğinde 1999 depreminden sonra gerek üniversiteler gerek sivil toplum örgütleri gerekse belediyeler olarak çok önemli çalışmalar yapıldı. Ama özellikle Elazığ, İzmir, 6 Şubat veya Van depremleri depreme hazır olmadığımızı gösterdi. Daha hızlı bir şekilde önlem almak gerekiyor. "

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