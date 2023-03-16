Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? "Haritayı inceledim" diyerek açıkladı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 17:01

Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? "Haritayı inceledim" diyerek açıkladı

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, Ankara ve Düzce gibi çevre illerde de hissedildi. Bolu'da meydana gelen depremin ardından 'Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi?', 'Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu?' soruları akıllara geldi. Deprem uzmanları Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz ve Şener Üşümezsoy konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Halil İbrahim Ülkü
Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Haritayı inceledim diyerek açıkladı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Bolu'da saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul, Ankara ve Düzce gibi çevre illerde de hissedildi.

Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Haritayı inceledim diyerek açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Bolu'da meydana gelen depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Haritayı inceledim diyerek açıkladı

Bolu Valiliği, sahada tarama çalışmalarının ivedilikle başladığını belirtirken, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarının alınmadığını bildirdi.

Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Haritayı inceledim diyerek açıkladı

Bolu'da meydana gelen depremin ardından akıllara 'Olası İstanbul depremini tetikler mi?' sorusu geldi. Deprem uzmanları Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz ve Şener Üşümezsoy konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Haritayı inceledim diyerek açıkladı

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Haritada inceledim, Bolu'da meydana gelen deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelmedi. Bağımsız bir fay zonunun üzerinde meydana geldi. Buna sevindirici haber diyebiliriz.

SON DAKİKA