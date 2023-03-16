Haberler Yaşam Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? "Haritayı inceledim" diyerek açıkladı

Giriş Tarihi: 16.03.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 17:01

Uzmanlar Bolu depremini SABAH’a değerlendirdi! Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu? "Haritayı inceledim" diyerek açıkladı

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8.13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İstanbul, Ankara ve Düzce gibi çevre illerde de hissedildi. Bolu'da meydana gelen depremin ardından 'Bolu depremi İstanbul depremini tetikler mi?', 'Bölgede daha büyük bir deprem bekleniyor mu?' soruları akıllara geldi. Deprem uzmanları Şükrü Ersoy, Okan Tüysüz ve Şener Üşümezsoy konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…