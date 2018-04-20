Uzun yıllar çocuk sahibi olamıyorlardı

Evlat edinişleri ırkçı insanlar tarafından eleştirildi. Çünkü çocuklar siyahiydi. Aaron, Washington Post'a "Özellikle güneyde yaşayan insanların, siyahi çocukları olan beyaz bir çift hakkında yaptıkları yorumları çok iyi biliyoruz. Markete gittiğimizde bize ters ters bakan yaşlı bir teyzenin olacağını da hep biliyorduk" dedi.