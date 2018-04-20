Uzun yıllar çocuk sahibi olamıyorlardı

Aaron ve Rachel Halbert çifti uzun süredir bebek sahibi olmaya çalışıyorlardı ancak Rachel sağlık sorunları nedeniyle gebe kalamıyordu. Bunun yerine bir erkek ve bir kız olmak üzere iki çocuk evlat edindiler. Evlat edinişleri ırkçı insanlar tarafından eleştirildi. Çünkü çocuklar siyahiydi. Aaron, Washington Post'a Özellikle güneyde yaşayan insanların, siyahi çocukları olan beyaz bir çift hakkında yaptıkları yorumları çok iyi biliyoruz. Markete gittiğimizde bize ters ters bakan yaşlı bir teyzenin olacağını da hep biliyorduk dedi. Aaron ve Rachel ise aldıkları karar ve küçük ailesiyle çok mutlular. Çift, embriyo donasyonu hakkında haberdar olduklarında bunun harika bir fikir olduğunu düşündüler. Rachel'a 15 yıldır bekletilen iki embriyo nakledildi. Çocuklarının siyahi olacaklarını biliyorlardı. Böylelikle daha önce evlat edindikleri siyahi çocuklarıyla iyi anlaşabileceklerdi. Aaron, Uzmanlar da bu kararımıza saygı duydular. Böylelikle çocuklar birbirleriyle iyi anlaşabileceklerdi dedi. Altı hafta sonra Honduras'ta yaşayan ve embriyo naklini gerçekleştirecek doktoru ziyarete gittiler. Gittiklerinde ise bir sürprizle karşılaştılar.