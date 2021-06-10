Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

"BABAM VE AMCAM 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

Kayseri'de işlediği suçlar nedeniyle cezaevine giren Mehmet Turhan, 18 yıl sonra cezaevinden izinli olarak çıktı. Daha önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Firdevs Öztürk ile birlikte 19 Mayıs'ta ortadan kaybolan çiftten haber alamayan oğulları Yusuf Turhan ,Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına çıkarak yardım istemişti. Canlı yayında babası ile ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Yusuf Turhan, babasının kız kardeşinin 15 yıllık arkadaşı ile gasp ettiği başka bir kişiyi de öldürdüğünü ileri sürmüştü.