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Haberler Yaşam Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı
Giriş Tarihi: 10.06.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:45

Vahşet 'da ortaya çıktı! 'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

Yaklaşık 3 haftadır İle tatlı Sert Programında aranan (55) ve (52) çiftinden acı haber geldi. 20 gürdür aranan çiftin cansız bedeni Mehmet Turhan'ın kavgalı olduğu kardeşi Yusuf Turhan'ın bağ evinin bahçesinde bulunan tandırda, üzerlerine beton dökülmüş halde bulundu. Önce suçlamaları reddeden Yusuf Turhan cesetler bulununca suçunu itiraf ederek, Ağabeyim ve yengemi iple boğarak öldürdüm" dedi.

Ali ALTUNTAŞ
Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

ile Tatlı Sert Programına katılan oğulları Yusuf Turhan'ın iddiaları üzerine kayıp ve eşi için polisi, Kocasinan İlçesi Emmiler Mahallesi'nde çalışma başlattı. Canlı yayında anne ve babasının öldürülmüş olabileceğini belirten Yusuf Turhan, şüpheli olarak amcası Yusuf Turhan'ı işaret etmişti.

Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

CESETLERİ KOKUYA DUYARLI POLİS KÖPEĞİ BULDU

''da konuşan çiftin oğulları Yusuf Turhan'ın ifadelerini ihbar kabul eden polis, 'ın kardeşi Yusuf ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan'ı gözaltına aldı. Sorgularında ağız biriliği yapmışçasına suçlamaları reddeden Yusuf Turhan ve ailesinin Emmiler mahallesindeki evinde ise savcılık kararıyla aranma yapıldı. Özel eğitimli polis köpeğinde kullanıldığı aramada köpek, Yusuf Turhan'ın bağ evinin bahçesine yeni yaptırdığı tandıra tepki verdi.

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Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

TANDIRA GÖMÜP ÜZERİNE BETON ATMIŞLAR

Polis köpeğinin tepki verdiği tandırda kazı yapan polis, toprağın altında beton katmanıyla karşılaştı. Betonun kırılmasıyla birlikte ve çiftinin çuvallara konulmuş cesetlerine ulaşıldı. Çiftin öldürüldükten sonra konuldukları tandırın üzerine beton atıldığı ve bu betonun üzerine de yeniden toprak döşendiği ortaya çıktı. Tandırdan çıkarılan cesetler otopsi için Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

CESETLER BULUNUNCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusunda tüm suçlamaları reddeden Yusuf Turhan, Emmiler mahallesindeki evinini bahçesinde bulunan tandırca cesetlerin bulunmasının ardından ek ifade vererek suçunu itiraf etti. Yusuf Turhan ağabeyi ile yengesi 'ü iple boğarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf, Nejla ve Bedirhan Turhan geniş güvenlik önlemleri altında adli Tabipliğe getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlılarının götürülüşü sırasında Mehmet Turhan'ın Yeğeni Mustafa Karakuş, sinir krizleri geçirdi. Duvara kafa atan Karakuş, "Vicdansız acımasız, suçu olmayan yengemden ne istedin" diyerek feryat etti.

Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

"BABAM VE AMCAM 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ"

'de işlediği suçlar nedeniyle cezaevine giren , 18 yıl sonra cezaevinden izinli olarak çıktı. Daha önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi ile birlikte 19 Mayıs'ta ortadan kaybolan çiftten haber alamayan oğulları Yusuf Turhan , ile Tatlı Sert Programına çıkarak yardım istemişti. Canlı yayında babası ile ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulunan Yusuf Turhan, babasının kız kardeşinin 15 yıllık arkadaşı ile gasp ettiği başka bir kişiyi de öldürdüğünü ileri sürmüştü.

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