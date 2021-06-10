Vahşet Müge Anlı'da ortaya çıktı! Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışmıştı

CESETLER BULUNUNCA SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Emniyetteki sorgusunda tüm suçlamaları reddeden Yusuf Turhan, Emmiler mahallesindeki evinini bahçesinde bulunan tandırca cesetlerin bulunmasının ardından ek ifade vererek suçunu itiraf etti. Yusuf Turhan ağabeyi Mehmet Turhan ile yengesi Firdevs Öztürk'ü iple boğarak öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf, Nejla ve Bedirhan Turhan geniş güvenlik önlemleri altında adli Tabipliğe getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlılarının götürülüşü sırasında Mehmet Turhan'ın Yeğeni Mustafa Karakuş, sinir krizleri geçirdi. Duvara kafa atan Karakuş, "Vicdansız acımasız, suçu olmayan yengemden ne istedin" diyerek feryat etti.