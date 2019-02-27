Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Sanatçının, cevize ulaşmaya çalışan sincap, bir böğürtlen dalına tırmanan bir hamster, kameraya adeta poz veren tilki ve cevize ulaşmaya çalışan kırmızı bir sincabı çeken bir yer sincabı fotoğraflarının her biri bir hikaye anlatıyor ve duygular uyandırıyor.