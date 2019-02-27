Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Giriş Tarihi: 27.02.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 10:55
Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Avusturyalı fotoğrafçı Julian Rad, vahşi yaşamın en sevimli fotoğraflarını çekti.

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Muhtemelen gördüğünüz sincapların, hamsterlerin ve tilkilerin en sevimli fotoğraflarını bizlere gösteriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Kameraya adeta poz veren hayvanların fotoğrafları büyük beğeni alıyor.

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Avusturyalı fotoğrafçı, 2015'te dünya genelinde düzenlenen geleneksel "Komik Fotoğrafları Ödülleri" (The Comedy Wildlife Awards) yarışmasında koşu hamsterı çalışmasıyla birincilik ödülünü kazanmıştı.

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Sanatçının, cevize ulaşmaya çalışan sincap, bir böğürtlen dalına tırmanan bir hamster, kameraya adeta poz veren tilki ve cevize ulaşmaya çalışan kırmızı bir sincabı çeken bir yer sincabı fotoğraflarının her biri bir hikaye anlatıyor ve duygular uyandırıyor.

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Julian Rad'ın objektifinden vahşi yaşamın eğlenceli yüzünü gösteren fotoğraflar...

Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN