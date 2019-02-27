Vahşi yaşamın eğlenceli yüzü

Avusturyalı fotoğrafçı Julian Rad, vahşi yaşamın en sevimli fotoğraflarını çekti. Muhtemelen gördüğünüz sincapların, hamsterlerin ve tilkilerin en sevimli fotoğraflarını bizlere gösteriyor. Kameraya adeta poz veren hayvanların fotoğrafları büyük beğeni alıyor. Avusturyalı fotoğrafçı, 2015'te dünya genelinde düzenlenen geleneksel 'Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları Ödülleri' (The Comedy Wildlife Awards) yarışmasında koşu hamsterı çalışmasıyla birincilik ödülünü kazanmıştı. Sanatçının, cevize ulaşmaya çalışan sincap, bir böğürtlen dalına tırmanan bir hamster, kameraya adeta poz veren tilki ve cevize ulaşmaya çalışan kırmızı bir sincabı çeken bir yer sincabı fotoğraflarının her biri bir hikaye anlatıyor ve duygular uyandırıyor. Julian Rad'ın objektifinden vahşi yaşamın eğlenceli yüzünü gösteren fotoğraflar...