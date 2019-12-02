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  • Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

'nün çekilmesiyle birlikte kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 16:15
Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

Tuşba ilçesinde iskele ile kampüs arasındaki sahilde kemik parçaları ve kafatasları görenler yetkilileri arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Van Müze Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi.

Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

Ekipler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında inceleme yaptı.

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Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

Yüzeyde taşınır eski döneme ait bir mezar kalıntısı ve herhangi kültür varlığı niteliği taşıyacak bulguya rastlamayan ekipler fotoğraf çekip, rapor tutup bölgeden ayrıldı.

Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

Ardından da bölgeye Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!

Yapılan çalışmanın ardından ekipler, kemik parçalarından numuneler alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bulunan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme devam ediyor.

Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!
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Van Gölü'nde esrarengiz olay! Göl çekilince insan kemikleri çıktı!
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