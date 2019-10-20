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'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor

'in Adilcevaz İlçesi Kültür Sanat ve Derneği Başkanı ve dalgıç Cumali Birol (fotoğrafta), 'ne yaptığı dalışlar sırasında karşılaştığı zenginlikleri bilim insanlarıyla paylaşarak turizme kazandırıyor. Yıllardır farklı noktalara yaptığı dalışlar sırasında boyu 80 santimetreden başlayarak 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntısı ve batık gemi gibi gölün derinliklerindeki gizli kalan güzellikleri bulan Birol, buluntuların bilimsel olarak araştırılması amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) akademisyenleriyle görüştü.Bölgeye gelen akademisyenlerle dalışlar yaparak karşılaştığı buluntuların yerini gösteren Birol, bu sayede gölün derinliklerindeki gizli güzelliklerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynadı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2019 15:26
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
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Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
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Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemi araştırıyor
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