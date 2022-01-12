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Haberler Yaşam Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:04

Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Van ve Hakkâri'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "yarın Van ve Hakkâri'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Van ve Hakkâri'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Van ve Hakkâri'de kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Van ve Hakkâri'de kar tatili var mı? " sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

VAN VE HAKKÂRİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Van ve Hakkâri'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Van ve Hakkâri'de valiliklerinden yarın (13 Ocak 2022 Perşembe) için okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

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Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
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