Van ve Hakkâri’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 yarın Van ve Hakkâri’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında Van ve Hakkâri'de kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken " yarın Van ve Hakkâri'de kar tatili var mı? " sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

VAN VE HAKKÂRİ'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Van ve Hakkâri'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;