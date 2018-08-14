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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Giriş Tarihi: 14.08.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 14:51
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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar: "Kerpiç duvarları açarken Urartu soylusuna ait olduğunu düşündüğümüz 26 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğunu tespit ettiğimiz bir ayak izini gün yüzüne çıkardık". "Bölgede yapılan kazılarda ilk defa doğrudan insana ait bir izin ortaya çıkarılması çok önemli"

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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, Urartular dönemine ait bir insanın ayak izine rastlandı.

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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Kalesi'nin güneyinde yer alan eski Van şehrindeki höyük ve sitadel (Genellikle sur duvarlarıyla çevrili, bir saldırı anında koruma amaçlı kullanılabilen yukarı şehir) alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla kentin 7 bin yıl öncesine uzanan tarihi, yaşamsal özellikleri ve ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin mimari özellikleri gün yüzüne çıkartılıyor.

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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazılarda, Urartu soylularının yaşadığı belirlenen alanda ayak izine rastlandı.

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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Konyar, yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana kalede kazıların devam ettiğini söyledi.

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'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı
Van'daki kazılarda Urartular'ın ayak izine rastlandı

Bu yılki kazılarda Urartu soylularının yaşadığı komplekste bir ayak izine rastladıklarını anlatan Konyar, "Bu kompleksteki kerpiç duvarları açarken Urartu soylusuna ait olduğunu düşündüğümüz 26 santimetre uzunluğunda ve 36 numara olduğunu tespit ettiğimiz bir ayak izini gün yüzüne çıkardık. Bölgede yapılan kazılarda ilk defa doğrudan insana ait bir izin ortaya çıkarılması çok önemli." dedi.

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