Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

KAPISI BOĞAZA AÇILAN TEK KÜTÜPHANE

Tarihi camiye 18. yüzyılda eklenen Hünkâr Kasrı'nın zemin katı ise kütüphane olarak tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi danışmalığında; İstanbul ve Boğaziçi'nin tarihi, kültür yaşamı ile tasavvufi ve mimari alanlarda olmak üzere bin 600 eser, camiyi ziyaret eden herkesin kullanımına açıldı.