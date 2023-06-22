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Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:06
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
10:11
Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek
Boğaz'ın sembol yapılarından Vaniköy Cami, 2 yıl önce meydana gelen bir yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kalyon Vakfı, "İhya işlemini 2 yılda tamamlayacağız" dedi. Verilen sözler tutuldu, 358 yıllık cami, 100 kişilik ekip tarafından 18 ayda küllerinden yeniden doğdu. Restorasyonun teknik ekibinde alanında uzman 6 kadın görev aldı. Aynı zamanda çok nadide eserlerden oluşan, toplam bin 600 kitaplı özel bir kütüphane, Vaniköy Camisi ile birlikte hayat buldu.