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Haberler Yaşam Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek
Giriş Tarihi: 22.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 10:11

Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

Boğaz'ın sembol yapılarından Vaniköy Cami, 2 yıl önce meydana gelen bir yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Kalyon Vakfı, "İhya işlemini 2 yılda tamamlayacağız" dedi. Verilen sözler tutuldu, 358 yıllık cami, 100 kişilik ekip tarafından 18 ayda küllerinden yeniden doğdu. Restorasyonun teknik ekibinde alanında uzman 6 kadın görev aldı. Aynı zamanda çok nadide eserlerden oluşan, toplam bin 600 kitaplı özel bir kütüphane, Vaniköy Camisi ile birlikte hayat buldu.

Muhammed UZUN
Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

Kalyon Vakfı'nın "Geçmişe vefa, geleceğe değer" misyonu ile gönüllü olarak ihya ettiği Vaniköy Cami, İstanbul halkına tarihin kokusunu yeniden hissettiriyor. Üç asırdan fazla geçmişi sahip olan Vaniköy cami, yangın sonrası oluşturulan, alanında uzman 100 kişilik ekip tarafından ayağa kaldırıldı.

Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

ÖZGÜN MALZEMELER KULLANILDI

Vaniköy Camii, çam keresteleri Dursunbey'den, meşe keresteleri Yenice'den, mermerleri Marmara Adası'ndan getirtilerek özgün malzemeler kullanılarak ihya edildi.

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Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

Hünkar mahfelinde yanan ahşaplar, yangının izini gösterecek şekilde bölme duvarla camiye yerleştirildi. Yanan ahşaplar ayrıca dış mekan aydınlatması tasarımında da kullanılarak Cami'nin bahçesine yerleştirildi.

Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

KAPISI BOĞAZA AÇILAN TEK KÜTÜPHANE

Tarihi camiye 18. yüzyılda eklenen Hünkâr Kasrı'nın zemin katı ise kütüphane olarak tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi danışmalığında; İstanbul ve Boğaziçi'nin tarihi, kültür yaşamı ile tasavvufi ve mimari alanlarda olmak üzere bin 600 eser, camiyi ziyaret eden herkesin kullanımına açıldı.

Kalyon Vakfı tarafından restore ettiği Vaniköy Camii, hem ibadete hem kültüre hizmet verecek

Vaniköy Cami yönüyle, İstanbul'un, kapısı boğaza açılan tek kütüphanesi olma özelliği de taşıyor. Kütüphaneye, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ahmet Kalyoncu'nun adı verildi.

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