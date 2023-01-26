Kanal D ekranlarının yeni dizisi Veda Mektubu için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizi, yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Peki, Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Veda Mektubu oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.