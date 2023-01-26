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Haberler Yaşam Veda Mektubu dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 22:12

Veda Mektubu dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Veda Mektubu için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizi, yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirmeye hazırlanıyor. Peki, Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Veda Mektubu oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Veda Mektubu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Bennu Yıldırımlar gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Most Production imzalı dizi; yıllar önce yolları ayrılan Alanur ve Ziya'nın çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişmesiyle başlayacak. Peki, Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

VEDA MEKTUBU İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı Veda Mektubu dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın yer aldığı dizinin ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

Veda Mektubu dizisi ilk tanıtımı izlemek için: https://www.kanald.com.tr/veda-mektubu-fragmani

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Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Veda Mektubu dizisi konusu şöyle:

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

Her iki tarafında bir araya geldiği ilk set günü fotoğraflarında heyecan ve coşku bir aradaydı. Objektiflere birlikte poz veren oyuncular bir an önce izleyici ile buluşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler. Hikayesi ve anlatımı ile şimdiden konuşulan Veda Mektubu'nun oyuncuları verdikleri pozlarla tam not aldılar.

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu konusu nedir, oyuncuları kimler?

VEDA MEKTUBU DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Hikayesini Gamestory'nin, senaryosunu ise Deniz Akçay'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar, Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi isimler yer alıyor.

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