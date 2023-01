VEDA MEKTUBU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Veda Mektubu dizisi konusu şöyle:

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

Her iki tarafında bir araya geldiği ilk set günü fotoğraflarında heyecan ve coşku bir aradaydı. Objektiflere birlikte poz veren oyuncular bir an önce izleyici ile buluşmak için sabırsızlandıklarını dile getirdiler. Hikayesi ve anlatımı ile şimdiden konuşulan Veda Mektubu'nun oyuncuları verdikleri pozlarla tam not aldılar.