Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Vergi, prim borcu, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi gibi kamuya olan ödemelerde af ve yapılandırma seçenekleri değerlendirilecek. Vergi affı borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başladı mı gibi sorular vatandaşların araştırmalarında yerini aldı. Meclis'ten geçerek Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe giren yasa ile 2 bin TL altı borçlar silinirken diğerleri için de 48 taksit seçeneği sunulacak. Vergi affı başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Peki, 2023 vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, tüm merak edilenler…