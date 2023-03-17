Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:16

Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Vergi, prim borcu, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi gibi kamuya olan ödemelerde af ve yapılandırma seçenekleri değerlendirilecek. Vergi affı borç yapılandırma ne zaman başlıyor, başladı mı gibi sorular vatandaşların araştırmalarında yerini aldı. Meclis'ten geçerek Resmi Gazete ilanı ile yürürlüğe giren yasa ile 2 bin TL altı borçlar silinirken diğerleri için de 48 taksit seçeneği sunulacak. Vergi affı başvuru işlemleri için geri sayım başladı. Peki, 2023 vergi affı borç yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

Vergi affı başvuru süreci bekleniyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan yapılandırma paketiyle 31 Aralık tarihi öncesinde kaydedilmiş borçları kapsayacak bu uygulama vatandaşlara kamu borçlarında uygun ödeme planı sunacak. Vergi affı borç yapılandırma ne zaman başlıyor, hangi tarihte gibi sorular yanıt aramaya başladı. E-devlet üzerinden alınması beklenen başvuruların ardından ilk taksit ödemeleri de bir sonraki ay başlayacak. Peki, vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte, vergi affı 2023 son durum…

Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı 2023 başvuru son dakika gelişmeleri: İşlemler için geri sayım! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

SON DAKİKA