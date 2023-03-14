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Haberler Yaşam Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:23

Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergi affı 2023 son dakika Resmi Gazete sayısında yayımlanarak yasalaştı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme de gündemdeki yerini aldı. Vergi borcu yapılandırma işlemi yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri de belli oldu. Vergi affı yapılandırma başvuru süreci ile bekleniyor. Yasaya göre düzenleme ceza, trafik, askerlik, otoyol gibi borçlar üzerinde etkili olacak. Peki, vergi yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, vergi affı 2023 detayları hakkında merak edilenler…

Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete ile yasalaştı. Paylaşılan başvuru tarihlerine göre Mayıs ayı itibarıyla alınacak vergi borcu yapılandırma başvurusu ardından ilk ödemeler de Haziran ayında gerçekleşecek. Vergi affı başvuru süreci bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediye borçları gibi ödemeler üzerinde etkili olacak borç yapılandırmada son adım atılıyor. Peki, 2023 vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

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Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

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