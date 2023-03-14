Vergi affı 2023 son dakika: Yasalaştı! Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır, hangi borçları kapsıyor?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği vergi affı 2023 son dakika Resmi Gazete sayısında yayımlanarak yasalaştı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme de gündemdeki yerini aldı. Vergi borcu yapılandırma işlemi yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri de belli oldu. Vergi affı yapılandırma başvuru süreci ile bekleniyor. Yasaya göre düzenleme ceza, trafik, askerlik, otoyol gibi borçlar üzerinde etkili olacak. Peki, vergi yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, vergi affı 2023 detayları hakkında merak edilenler…