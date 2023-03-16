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Haberler Yaşam Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:36

Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma başladı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme, Meclis sürecini tamamladı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Akabinde vergi affı başvuru tarihleri, şartları ve ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paket kapsamında vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları için yapılandırma seçeneği sunacak, 2 bin TL altındaki borçlar ise silinecek. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, 2023 vergi affı başvuru son durum hakkında ayrıntılı bilgiler…

Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma başvuru süreci milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihi öncesine ait olan 2 bin TL ve altı olan borçlar silinirken diğerleri için 48 taksit seçeneği sunulacak. Bu noktada Vergi affı başvuru başladı mı, ne zaman başlayacak soruları yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından resmen yürürlüğe giren yasayla birlikte vergi yapılandırma işlemleri başlayacak. Peki, 2023 Vergi affı yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi borçları kapsıyor? İşte, detaylar…

Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

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Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME TARİHİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Başvuru ve ödemeler hakkında da bilgi veren Uğur Aydemir, yapılandırma için başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihinde, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihinde başlayacağını belirtti.

Borçların peşin ödenmesi halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silineceğini, idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde anaparanın da yüzde 25'i silineceğini söyledi.

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