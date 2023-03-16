Vergi affı başvuru tarihleri, şartları, ekranı 2023: Vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Vergi yapılandırma başladı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme, Meclis sürecini tamamladı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Akabinde vergi affı başvuru tarihleri, şartları ve ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Paket kapsamında vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, trafik cezaları için yapılandırma seçeneği sunacak, 2 bin TL altındaki borçlar ise silinecek. Peki, vergi affı borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, 2023 vergi affı başvuru son durum hakkında ayrıntılı bilgiler…