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Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...
Giriş Tarihi: 10.03.2022 08:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
12:58
Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...
Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin delillerin bir kısmının kaybolmasına neden olduğu iddia edilen 3 polisin 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanmalarına başlandı. Ç.B., yaşadığı kabusu anlattı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...