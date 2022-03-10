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Giriş Tarihi: 10.03.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:58

Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

Ankara'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin delillerin bir kısmının kaybolmasına neden olduğu iddia edilen 3 polisin 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanmalarına başlandı. Ç.B., yaşadığı kabusu anlattı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: CİNSEL SALDIRI MAĞDURU VETERİNER: 2.5 SAAT SÜRDÜ, ÇOK ZORLANDIM

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından re'sen tahliye edildi.

Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz'ın, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret', jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un da 'delilleri yok etmek' suçundan Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

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Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

3 POLİSE DAVA

Ç.B., avukatı Aslıhan Koçak aracılığıyla Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına giren delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle, olay günü görevlerinin gereklerine aykırı davranarak, delillerin bir kısmının kaybolmasına sebebiyet verdikleri ve kovuşturmanın uzamasına neden oldukları iddiasıyla polis memurları Mehmet Ş., Nevzat Ç. ile Yunus A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polisler hakkında 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Veterinere cinsel saldırı davasında yeni gelişme! İfadelerde dikkat çeken detaylar...

'YOĞUNLUKTAN DOLAYI KAMERA KAYDINI ALAMADIK'

Sanıkların, Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkeme'sinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Yunus A. ve Mehmet Ş. katılırken, diğer sanık Nevzat Ç. katılmadı.

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