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Haberler Yaşam VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 11:32

VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs imkanından yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, başvuru işlemlerini tamamladı. İşlemlerin ardından ise gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyenler "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 VGM burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler.

VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs başvuru işlemleri sonrası gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek. Aynı zamanda; burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılacak. Peki; VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

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VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

Bu sene ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım'da sona erdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM burs sonuçları için son dakika açıklaması geldi mi? 2021-2022 VGM burs sonuçları sorgulama

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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