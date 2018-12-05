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yaptığıyla herkesi şaşırttı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 05.12.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2018 20:18
Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

'da bir inşaatta kule olarak çalışan adam öyle bir şey yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

'da belediyenin katlı otoparkında çalışan operatör, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde kıldı.

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Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

Olay, 'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı süren belediyenin katlı otopark inşaatında yaşandı.

Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

Kule olarak çalışan işçi, öğlen ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci, önünde bulunan Rüstempaşa Camisi'ne doğru yöneltti.

Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı.

Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı

İşçi, namazın ardından vincin yönünü yeniden çalışma alanına çevirip, işine devam etti.

Vinç operatörü yaptığıyla herkesi şaşırttı
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