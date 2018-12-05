Tekirdağ'da bir inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan adam öyle bir şey yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tekirdağ'da belediyenin katlı otoparkında çalışan operatör, yerden 60 metre yükseklikteki vinç üzerinde namaz kıldı. Olay, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yapımı süren belediyenin katlı otopark inşaatında yaşandı. Kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, öğlen ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci, önünde bulunan Rüstempaşa Camisi'ne doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından vincin yönünü yeniden çalışma alanına çevirip, işine devam etti.