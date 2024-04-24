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Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:45

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

Türk vatandaşları tatil rotalarına yerli lokasyonların yanı sıra yurt dışını da ekledi. Ancak bu ziyaretlerde ülkelere göre bazı belgeler istenmekte. İstenen bu belgeler arasında ülkeye giriş vizesi de bulunmakta. Peki Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler hangileri? Hangi ülkeye sadece kimlik ya da pasaportla seyahat gerçekleştirilebilir? İşte Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceği ülkeler

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkeler: Bu ülkelere yalnızca kimliğiniz ile gidebilirsiniz

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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