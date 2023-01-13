’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

Fezile Osum, dernek olarak geçen yıl seks işçiliğine zorlanan Afrika kökenli 22 farklı öğrenciye destek olduklarını belirtti. Fezile Osum'un verdiği bilgiye göre Nijeryalı Mecha ve Asibor, 26 yaşındaki arkadaşları D.C.A.'nın KKTC'deki bir üniversiteye kayıt yaptırmasına yardım etti.