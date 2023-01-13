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'Vudu büyüsü' tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
10:54
'Vudu büyüsü' tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!
Mide bulandıran olay KKTC'de yaşandı. Nijeryalı genç kız, eğitim ve çalışma vaadiyle KKTC'ye getirildi. Kuzey Kıbrıs'a gelen Nijeryalı genç, okuldaki 2 kız arkadaşı tarafından 'vudu büyüsü' tehdidiyle fuhuşa zorlandı. Ayrıca, KKTC'de insan ticaretinin 3 yıl önce suç kabul edilmesinin ardından ilk ceza, vudu büyüsü tehdidiyle okul arkadaşlarını fuhşa zorlayan iki Nijeryalıya verildi.