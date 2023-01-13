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Haberler Yaşam 'Vudu büyüsü' tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:54

'Vudu büyüsü' tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

Mide bulandıran olay KKTC'de yaşandı. Nijeryalı genç kız, eğitim ve çalışma vaadiyle KKTC'ye getirildi. Kuzey Kıbrıs'a gelen Nijeryalı genç, okuldaki 2 kız arkadaşı tarafından 'vudu büyüsü' tehdidiyle fuhuşa zorlandı. Ayrıca, KKTC'de insan ticaretinin 3 yıl önce suç kabul edilmesinin ardından ilk ceza, vudu büyüsü tehdidiyle okul arkadaşlarını fuhşa zorlayan iki Nijeryalıya verildi.

’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

Hürriyet'in haberine göre; KKTC'de insan ticaretinin 3 yıl önce suç kabul edilmesinin ardından ilk ceza, vudu büyüsü tehdidiyle okul arkadaşlarını fuhşa zorlayan iki Nijeryalıya verildi.

’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

KURBANLAR AFRİKALI KIZ ÖĞRENCİLER

Kararı yorumlayan KKTC İnsan Hakları ve Mülteci Hakları Derneği Koordinatörü Fezile Osum, davanın ilk olduğuna dikkat çekerek, özellikle Afrika ülkelerinden Ada'ya öğrenci olarak getirilen genç kadınların fuhşa zorlandığını söyledi.

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’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

Fezile Osum, dernek olarak geçen yıl seks işçiliğine zorlanan Afrika kökenli 22 farklı öğrenciye destek olduklarını belirtti. Fezile Osum'un verdiği bilgiye göre Nijeryalı Mecha ve Asibor, 26 yaşındaki arkadaşları D.C.A.'nın KKTC'deki bir üniversiteye kayıt yaptırmasına yardım etti.

’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

VUDU BÜYÜSÜYLE KORKUTULDU

Macha, vize ve okula kayıt konusunda kendisine borçlu olduğunu belirterek, D.C.A.'yı başkalarıyla para karşılığı sekse zorladı. Sözde bir vudu ayini yaparak isteklerini yerine getirmezse "lanetleneceği" tehdidinde bulundu.

’Vudu büyüsü’ tehdidiyle arkadaşlarını fuhşa zorladılar!

BU TEK DAVA DEĞİL

Vudu büyüsüne inanan D.C.A., lanetlenmekten korkarak seks işçiliğine başladı. Nijeryalı öğrencilerin dava konusu olduğu ikinci fuhuşa zorlama olayı ise geçen hafta yaşandı.

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