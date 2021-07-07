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Haberler Yaşam “Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 08:57

“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

Son dakika haberi: İstanbul Seyrantepe'de korkunç bir cinayet işlendi. Gizem E.(30) evlilik hazırlığı yaptığı Uzman Çavuş sevgilisi Zeynel Yıldırım (26)'ı 4 kurşunla öldürdü. Elini kana bulayan genç kadın adliyeye sevk edildi. Yaşananları ise tek tek anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi.

“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım (26), ile kız arkadaşı Gizem Erdoğan (30) 8 ay kadar önce sosyal medya üzerinden tanıştı.

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“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

İkili Yıldırım'ın eğtim gördüğü Samsun'dan tayini İstanbul'a çıkınca birlikte Kağıthane'deki eve yerleşti.

“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

İddiaya göre evlilik hazırlığı yapan çiftin arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Son olarak Erdoğan, Yıldırım'ın telefonda Gaziantep'ten başka bir kadınla nişanlanacakmış gibi konuşmalarını gördü.

“Vurmadan önce intihar mektubu yazmış” Uzman çavuş nişanlısını öldürmüştü!

"AYRILALIM DEYİP UÇAK BİLETİ ALMIŞ"

Bunun üzerine tartışma alevlenmeye başladı, iddiaya göre Yıldırım artık ilişkiyi istemediğini ve bitirmek istediğini söyleyip Gizem Erdoğan için olay akşamına uçak bileti aldı.

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