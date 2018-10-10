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Ya ölecekler ya da öldürecekler

Ya öldürecekler ya da ölecekler, işte da yaşam mücadelesi.

Giriş Tarihi: 10.10.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 19:27
Ya ölecekler ya da öldürecekler

Ya öldürecekler yada ölecekler, işte da yaşam mücadelesi.

Ya ölecekler ya da öldürecekler

En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Ya ölecekler ya da öldürecekler

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Ya ölecekler ya da öldürecekler

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Ya ölecekler ya da öldürecekler

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Ya ölecekler ya da öldürecekler

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Ya ölecekler ya da öldürecekler

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