Ya ölecekler ya da öldürecekler

Ya öldürecekler ya da ölecekler, işte vahşi doğada yaşam mücadelesi. Ya öldürecekler yada ölecekler, işte vahşi doğada yaşam mücadelesi. En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Tam herşey bitti derken... Zimbabve'de bulunan safari rehberi Garth Thompson vahşi doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serdi. Çıtaların yakaladığı yavru antilobun son anlarını yaşadığı düşünülürken beklenmedik bir şey oldu. Sırtlanlar yavruyu kapmak için çıtalara saldırdı. İki su aygırının Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaki kavgası kameralara böyle yakalandı... Yaşça birbirlerinden farklı olan bu iki suaygırı arasındaki kavganın sonucuna şaşıracaksınız...