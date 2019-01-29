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Yaban hayatında "av mesaisi" fotokapana yansıdı

'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Giriş Tarihi: 29.01.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 13:31
Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı

Akdağ Tabiat Parkı'nda kurulu fotokapana, kurt sürüsü ile tilki, kızıl şahin ve akbabanın avlarını yeme görüntüleri takıldı. Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını yansıtıyor.

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Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı

Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkati çekiyor. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.

Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı

Öte yandan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı
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Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı
Yaban hayatında av mesaisi fotokapana yansıdı
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