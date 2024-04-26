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YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
23:04
YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 59.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümünde Seyran'ın yaşadıkları tüm aileyi derinden sarsarken geçmişten gelen eski dostlar ve sırlar Korhanların kötü günlerinin habercisidir. Peki Yalı Çapkını haftaya neler olacak? Seyran ve Ferit tehlikede mi? Esme ve Kazım boşanacak mı? Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını fragman izle