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Haberler Yaşam YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 23:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 23:04

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Her cuma günü Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi Yalı Çapkını 59.bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizinin yeni bölümünde Seyran'ın yaşadıkları tüm aileyi derinden sarsarken geçmişten gelen eski dostlar ve sırlar Korhanların kötü günlerinin habercisidir. Peki Yalı Çapkını haftaya neler olacak? Seyran ve Ferit tehlikede mi? Esme ve Kazım boşanacak mı? Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte bu soruların cevabı için Star Tv ile Yalı Çapkını fragman izle

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Star TV'nin uzun soluklu dizilerinden olan yapımda, son bölümde gerçekleşenlerin ardından yeni bölümden ipucu verecek fragman için heyecan dorukta! İşte, Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisi 67. bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin 68. bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

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YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır.

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