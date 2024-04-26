YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI || Yalı Çapkını 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır.