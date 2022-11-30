Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor. Yeni bölümleri iple çekilen dizi ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan diziden flaş bir ayrılık haberi geldi. Ünlü oyuncu, projeden ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden o isim…