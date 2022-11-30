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Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 30.11.2022 17:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 17:26

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor. Yeni bölümleri iple çekilen dizi ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan diziden flaş bir ayrılık haberi geldi. Ünlü oyuncu, projeden ayrılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte, Yalı Çapkını dizisine veda eden o isim…

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, her Cuma akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

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Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği yapım, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

Gülseren Budayıcıoğlu hikayesinden uyarlanan, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yeni bölümleri iple çekilirken izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken diziden flaş bir ayrılık haberi geldi.

Yalı Çapkını dizisinde şoke eden ayrılık! Kimse beklemiyordu, veda paylaşımıyla ortaya çıktı

CANSU FIRINCI YAPIMA VEDA ETTİ

Yalı Çapkını dizisinde İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Cansu Fırıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

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