Yalnız Kurt’un Davut Bahadır’ı Cihan Ünal kimdir? Cihan Ünal dizide neden yok, Yalnız Kurt’tan çıktı mı, ayrıldı mı?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta bir süredir yer almayan Davut Bahadır, izleyenlerin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın canlandırdığı karakterin dizide görülmemesinin ardından ise "Yalnız Kurt'un Davut Bahadır'ı Cihan Ünal kimdir, neden yok, diziden çıktı mı, ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Kumandan ismiyle de bilinen Davut Bahadır'ın dizide görünmemesi izleyicide merak uyandırdı. Peki, Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir, neden yok, Cihan Ünal diziden çıktı mı, ayrıldı mı? İşte tüm detaylar...