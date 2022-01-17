HaberlerYaşamYangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:15Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:17
Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi
Erzurum'da, sabaha karşı Afgan ailenin evinde yangın çıktı. Ambulans gelene kadar 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Küçük, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanelik olan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.