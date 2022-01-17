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Haberler Yaşam Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:17

Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

Erzurum'da, sabaha karşı Afgan ailenin evinde yangın çıktı. Ambulans gelene kadar 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Küçük, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hastanelik olan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

DHA
Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

YANGIN KABUSU! 3 KIZ ÇOCUĞUNU KURTARDI! KENDİSİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

İtfaiye ekibi, pencereden girdikleri evde dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi'yi alıp dışarı çıkardı.

Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

Dumandan etkilenen anne Alavi, sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın kabusu! 3 kız çocuğunu kurtardı! Kendisi kalp krizi geçirdi

İtfaiye erlerinden Yücel Küçük de diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir süre sonra Küçük, fenalaşırken mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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