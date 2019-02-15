Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

Telefonunuzu gece şarja takıp bırakıyorsanız tehlikesi var mı? Telefonunuza neler oluyor? Telefon şarj olurken kullanmak cihazınızı patlatır mı? Mutlaka okuyun! Mit: 'Telefonu şarj ederken kullanma/konuşma/mesajlaşma/oynama, patlar.' Bir ürünün bataryasının şarj olmasıyla bu sırada kullanımı arasında veya bir bataryanın şarj edilme süresi ile ömrü arasında kullanıcıya ve bataryaya 'zarar verici' herhangi bir ilişki yok, gönül rahatlığıyla kullanın! Mit: 'Telefonunu gece boyunca şarja takılı tutma, hem telefona zarar verir, hem patlamasına neden olur.' Telefonunuzu gece boyunca şarj edebilirsiniz; hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bataryasının şarjı tamamen dolduktan sonra telefonlar şarj işlemini sonlandırır. Mit: 'Telefonu şarj etmeden önce tamamen bitmesini bekle; bitmeden şarj edersen ömrü azalır.'