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Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

Giriş Tarihi: 15.02.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 18:39
Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!
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Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

Telefonunuzu gece şarja takıp bırakıyorsanız tehlikesi var mı? Telefonunuza neler oluyor? olurken kullanmak cihazınızı patlatır mı? Mutlaka okuyun!

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Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

: "Telefonu şarj ederken kullanma/konuşma/mesajlaşma/oynama, patlar."

Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

Bir ürünün bataryasının şarj olmasıyla bu sırada kullanımı arasında veya bir bataryanın şarj edilme süresi ile ömrü arasında kullanıcıya ve bataryaya "zarar verici" herhangi bir ilişki yok, gönül rahatlığıyla kullanın!

Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

: "Telefonunu gece boyunca şarja takılı tutma, hem telefona zarar verir, hem patlamasına neden olur."

Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

Telefonunuzu gece boyunca şarj edebilirsiniz; hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Bataryasının şarjı tamamen dolduktan sonra telefonlar şarj işlemini sonlandırır.

Yanlış bilinen doğrular: Bu hataya düşmeyin!

: "Telefonu şarj etmeden önce tamamen bitmesini bekle; bitmeden şarj edersen ömrü azalır."

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