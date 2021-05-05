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Haberler Yaşam Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu
Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:28

Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

'un ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Nurten Ketenci isimli kadın, yanlışlıkla 2 adet pırlanta taşlı yüzüklerini çöpe attı. İhbar üzerine yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.

Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

Olay, 'un ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.

Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

Durumu fark edilince Nurten Ketenci durumu Belediyesi'ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

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Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar.

Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu. Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu.

Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu

Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

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