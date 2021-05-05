HaberlerYaşamYanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu
Giriş Tarihi: 05.05.2021 09:28Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 09:28
Yanlışlıkla çöpe attı, belediye ekipleri seferber olup buldu
Samsun'un İlkadım ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Nurten Ketenci isimli kadın, yanlışlıkla 2 adet pırlanta taşlı yüzüklerini çöpe attı. İhbar üzerine yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşayıp dua etti.