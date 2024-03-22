Yapamam demedi, tam 94 kilo verdi! Görenler tanımıyor: "İçimden bir ben daha çıktı!"

186 kilo olduğu dönemde 100 metre yol bile yürüyemezken kilo verdikten sonra her gün 2 kilometre yürüdüğünü belirten Güler, "En kısa 100 metrelik yolu bile arabayla gidiyordum. Servis şoförlüğü yaptığım için hep oturarak çalışıyordum. Hiç yürümek istemiyordum. Kıyafet alamıyordum. Büyük beden satan mağazalara gidiyordum. Ama orada bile kendime bir şey bulamıyordum. O seviyeye gelmiştim."