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Yapamam demedi, tam 94 kilo verdi! Görenler tanımıyor: "İçimden bir ben daha çıktı!"
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:42
Yapamam demedi, tam 94 kilo verdi! Görenler tanımıyor: "İçimden bir ben daha çıktı!"
Bursa'da 2 yılda tam 94 kilo veren 39 yaşındaki servis şoförünü görenler tanıyamıyor. Geçirdiği obezite ameliyatı sonrası 186 kilodan 92 kiloya düşmeyi başaran Rahmi Güler, "Neredeyse içimden bir ben daha çıktı. En büyük beden kıyafetler bile olmuyordu. Şimdi gördüklerine inanmayıp bana benden selam gönderen bile oluyor" dedi.