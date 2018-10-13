Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

Çaldıran'da Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ayı ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.