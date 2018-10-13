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yı bakın kim kurtardı?

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 16:27
Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

'ın Çaldıran ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ya jandarma ekipleri sahip çıktı.

Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

, tedavi için Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

Çaldıran'da Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken ile karşılaşınca hemen Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerinin yardımıyla yı uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikten sonra tedavi etmek üzere 'a getirdi.

Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?

nın yapılacak tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi

Yaralı ayıyı bakın kim kurtardı?
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