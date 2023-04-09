Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

Turgut Ali ve Özcan savcıların önderliğinde yürütülen dosyada bir savcının yaptığı usulsüzlük söz konusu olduğu ve olay basına da yansıdığı için bir an önce iddianame hazırlanmak zorundadır. Bu hız başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkeste çok büyük bir şüphe uyandırır.

Diğer taraftan Ceylin için baroya yapılan şikayet de ortalığı karıştıracaktır. Ceylin, Ilgaz'ın yokluğunda onun davasını yürütmek, delillerin hepsinin peşinden gitmek ve onu bir an önce aklamak zorundadır.