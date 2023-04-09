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Haberler Yaşam Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!
Giriş Tarihi: 09.04.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 22:24

Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

Kanal D Yargı 60. Bölüm izle ekranı araştırılıyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda heyecan giderek yükseliyor. Ilgaz tutuklanırken Ceylin Eren ile iş birliği yapması gerektiğine inanır. Yeni bölüm Kanal D dizi izle ekranında yayında. Yargı son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. 9 Nisan 2023 tarihli bölüm kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı. İşte, Yargı 60. Bölüm izle ekranı yayında!

Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

Yargı 60. bölüm full izle Kanal D ekranında takip ediliyor. Her hafta Pazar günleri ekranlara gelen yapım gündemdeki yerini aldı. Ilgaz'ın tutuklanması ardından Ömer planlarına devam etmektedir. Ceylin ise zorlu bir sınavdan geçmektedir. Yargı 60. Bölüm izle Kanal D dizi ekranlarında yayında. Dizinin takipçileri ekran başında. İşte, Yargı son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz...

Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

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9 Nisan 2023 tarihli bölüm için:

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Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

YARGI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz'a atılan sistematik iftira büyük bir hızla tutuklanmasına yol açmıştır. Şimdiye kadar doğruları ve dürüstlüğünden hiçbir şart altında ödün vermeyen Ilgaz, üzerine atılı bu suçları bir an önce aydınlatmak zorundadır.

Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

Ömer'in gerçek hikayesinin peşine düşen Yekta peş peşe yakaladığı yalanlar sonucu kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Ilgaz'ın yokluğunda Ceylin ve Eren ile iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadığını düşünür. Ömer ise, işlediği suçların ve attığı iftiraların arkasından kendi ismini ustalıkla silmeye devam etmektedir.

Yargı 60. bölüm izle Kanal D ekranı: İftiraya uğrayan Ilgaz tutuklanıyor!

Turgut Ali ve Özcan savcıların önderliğinde yürütülen dosyada bir savcının yaptığı usulsüzlük söz konusu olduğu ve olay basına da yansıdığı için bir an önce iddianame hazırlanmak zorundadır. Bu hız başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkeste çok büyük bir şüphe uyandırır.

Diğer taraftan Ceylin için baroya yapılan şikayet de ortalığı karıştıracaktır. Ceylin, Ilgaz'ın yokluğunda onun davasını yürütmek, delillerin hepsinin peşinden gitmek ve onu bir an önce aklamak zorundadır.

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