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Giriş Tarihi: 16.01.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 12:51

Bu akşam Yargı var mı, bugün yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dizinin sıkı takipçileri Pazar akşamları ekranlara gelen yapımın geçtiğimiz iki hafta boyunca yeni bölümünü yayınlamaması dikkat çekmişti. Yapımla ilgili olarak "Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin fragmanı ise geçtiğimiz hafta içi yayınlanmış Ceylin ve Ilgaz arasındaki yakınlaşma izleyenleri mest etmişti. Peki, 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D yayın akışı sabah saatleriyle beraber gündeme geldi. Yargı dizisinin takipçileri bu kapsamda detayları merak ediyor. İki haftadır ekranlara gelmeyen yapımın fragmanı bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve Ceylin'in cezaevinden çıktığı görülmüştü. "16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. Yapım bugüne ait yayın akışında yer alıyor. Peki, Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu? İşte detaylar…

Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

Dizinin yeni bölümü 16 Ocak bugün Kanal D ekranlarında olacak.

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Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Yargı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 15. Bölümde Ceylin, cinayet şüphelisi olarak cezaevine giriyor! 9 Ocak Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 15. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 15. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 15. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 15. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 15. Bölümde neler yaşandı? Yargı 15. Bölüm full izle! Yargı dizisi 15. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

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