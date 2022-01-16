Bu akşam Yargı var mı, bugün yok mu? 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dizinin sıkı takipçileri Pazar akşamları ekranlara gelen yapımın geçtiğimiz iki hafta boyunca yeni bölümünü yayınlamaması dikkat çekmişti. Yapımla ilgili olarak "Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin fragmanı ise geçtiğimiz hafta içi yayınlanmış Ceylin ve Ilgaz arasındaki yakınlaşma izleyenleri mest etmişti. Peki, 16 Ocak Kanal D yayın akışı ile Yargı bu akşam bugün var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…