Haberler Yaşam Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:33

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığı damga vurmuştu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizide Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine dahil olan isim belli oldu. Her Pazar izleyiciyle buluşan diziye usta oyuncu Yurdaer Okur dahil oldu. Okur, daha önce konuk oyuncu olarak rol aldığı dizide Turgut Alikarakterine hayat verecek ve 57. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yargı Turgut Ali kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin hikayenin seyrine nasıl yön vereceği merak konusu oldu. Peki, Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur hayatı ve kariyeri.