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Haberler Yaşam Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!
Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:33

Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığı damga vurmuştu. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizide Mehmet Yılmaz Ak'ın yerine dahil olan isim belli oldu. Her Pazar izleyiciyle buluşan diziye usta oyuncu Yurdaer Okur dahil oldu. Okur, daha önce konuk oyuncu olarak rol aldığı dizide Turgut Alikarakterine hayat verecek ve 57. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Yargı Turgut Ali kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin hikayenin seyrine nasıl yön vereceği merak konusu oldu. Peki, Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur hayatı ve kariyeri.

Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

Yargı Turgut Ali kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Kanal D ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan Yargı dizisine 57. bölümde yeni bir karakter dahil oldu. Pazar akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna Yurdaer Okur, Turgut Ali karakteriyle katıldı. Dizinin yeni bölümünde durumlar karışacak. Turgut Ali'nin geri dönerek ekibe katılması diziye damga vuracak. Yurdaer Okur, daha önce yapımda birkaç bölüm konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı'nın Turgut Ali'si Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

YURDAER OKUR YENİDEN YARGI'DA!

Sezon içinde diziye ''Turgut Ali'' karakteriyle konuk olan usta oyuncu Yurdaer Okur, yeniden Yargı seyircisiyle buluşuyor. 57'nci bölümde hikayeye dahil olan oyuncunun hikayenin seyrine nasıl yön vereceği şimdiden büyük merakla bekleniyor.

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Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

YARGI 57. BÖLÜMDE İŞLER KARIŞIYOR!

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı'da durumlar karışıyor. Yeni bölümde Ömer'in Ilgaz'la ilgili planları ve Turgut Ali'nin geri dönerek ekibe katılması damga vuruyor.

Yayınlanan tanıtımda Turgut Ali'nin geri dönmesi ve Ömer'in, Ilgaz'la ilgili sözleri dikkat çekti. Ömer, Yekta'ya Ilgaz'la ilgili planlarından bahsederken Ceylin'le ilgili kurduğu cümle Yekta'yı şaşırtır.

Kesik elle ilgili araştırmalar sürerken Turgut Ali, İstanbul'a geri dönerek ekibe katılır. Diğer yandan Parla'nın, Çınar'a anlattıkları üstüne kime yakalandığı sorusu bölüme dair merakı artırır.

Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

YURDAER OKUR KİMDİR?

29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Yurdaer Okur, Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi.

Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

Yargı Turgut Ali kimdir? Yargı’nın Turgut Ali’si Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Savcı Pars’ın yerine geliyor!

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı.

2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdi. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Çocuk oyunu yönetti. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi.

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