"Umudumuz Yargıtay'da"

Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ise 23 yaşındaki kızının mezuniyet hazırlığı yaptığı sırada öldürüldüğünü söyledi. Acılarının aradan geçen 5 yıl rağmen dinmediğini ifade eden Şahin, "Katile verilen 5 yıl 3 aylık iyi hal indirimli ceza bizim acımızı daha da büyüttü. Bir insanı katletmenin cezası bu olamaz. Biz bu olayın peşini bırakmadık. Çünkü kızımızın kanını yerde bırakıyorlar. Yargıtay'a başvurduk. Cezaya itiraz ettik. Yargıtay 3 yıldır rafta duran dosyayı raftan indirdi. Ümidimiz bir an önce Yargıtay'ın itirazımızı değerlendirmesidir. Gencecik kızımızın kanının yerde kalmamasını istiyoruz. İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi'nden cinayete ilişkin bilimsel mütalaa talep ettik. Hazırlanan mütalaa yargılamanın eksik yapıldığı yönündeydi. Benzer silahla atış yapılıp deneme yapılması gerektiğini belirttiler. Umudumuz Yargıtay'da. Biz bu dosyanın bir an önce Yargıtay'da duruşmalı görülmesini istiyoruz. Çünkü böyle az cezalar katillere cesaret veriyor" diye konuştu.