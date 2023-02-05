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Haberler Yaşam Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!
Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 11:20

Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Bursa'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler ''Bursa'da okullar tatil mi, yarın Bursa'da okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bursa'da okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Bursa'da okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Bursa hava durumu raporu

Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

Yarın Bursa'da okullar tatil mi, 6 Şubat'ta okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Bursa'daki kar yağışı devam ederken öğrencilerin beklediği kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. Cumartesi gününden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verilmesi bekleniyor. Peki Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?

Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Bursa'da yaşayan öğrenci ve veliler Bursa'da yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz Bursa'da kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BURSA HAVA DURUMU

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; Bursa'da bu akşamdan itibaren yoğun kar bekleniyor.

Pazartesi şehir genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde termometreler 1 dereceye gerilerken dondurucu bir soğuk gün içerisinde etkili olacak. Yoğun kar yağışı geçişleri ile birlikte termometreler gün boyu en yüksek 4 derece olacak.

Salı sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde sürekli kar yağışı geçişleri görülecek. Öte yandan termometreler ise en yüksek 2 derece olacak.

Çarşamba termometreler sabah saatlerinde eksi 1 derecelere gerilerken kar yağışı geçişleri şehir genelinde devam ediyor. Gün içerisinde ise termometreler en yüksek 3 dereceye kadar tırmanıyor.

Perşembe termometreler sabah saatlerinde eksi 3 derecelere gerilerken kar yağışı geçişleri şehir genelinde devam ediyor.

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Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü için okulların tatil olacağına dair henüz herhangi bir açıklama yer almıyor. Açıklamaların gelmesiyle birlikte haberimiz güncellenecektir.

Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

BURSA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ!

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kente bağlanan kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Uludağ'ın güney eteğinde bulunan Orhaneli ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Özellikle Orhaneli-Bursa kara yolu Kapıkaya mevkisinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Trafiğin zaman zaman durduğu ve araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açık tutmak için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!
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