Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışlarının İstanbul ve çevresinde artması üzerine Bursa'da yaşayan öğrenci ve veliler Bursa'da yarın tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz Bursa'da kar tatili olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BURSA HAVA DURUMU

Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre; Bursa'da bu akşamdan itibaren yoğun kar bekleniyor.

Pazartesi şehir genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde termometreler 1 dereceye gerilerken dondurucu bir soğuk gün içerisinde etkili olacak. Yoğun kar yağışı geçişleri ile birlikte termometreler gün boyu en yüksek 4 derece olacak.

Salı sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece seviyelerinde seyrederken gün içerisinde sürekli kar yağışı geçişleri görülecek. Öte yandan termometreler ise en yüksek 2 derece olacak.

Çarşamba termometreler sabah saatlerinde eksi 1 derecelere gerilerken kar yağışı geçişleri şehir genelinde devam ediyor. Gün içerisinde ise termometreler en yüksek 3 dereceye kadar tırmanıyor.

Perşembe termometreler sabah saatlerinde eksi 3 derecelere gerilerken kar yağışı geçişleri şehir genelinde devam ediyor.