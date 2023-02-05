Bursa’da okullar tatil mi? Yarın 6 Şubat Pazartesi Bursa’da okullar tatil mi? Valilik duyurusu!

Meteoroloji art arda hava durumu ve kar yağışı uyarısını yaptı. Hafta sonu itibariyle Bursa'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor. 6 Şubat Pazartesi okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler ''Bursa'da okullar tatil mi, yarın Bursa'da okul var mı, 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi, Valilik açıkladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bursa'da okul tatili konusunda bir açıklama bulunmuyor. Bursa'da okulların tatil olması durumunda bu konuyla ilgili detaylar haberimizde olacaktır. İşte MGM Bursa hava durumu raporu