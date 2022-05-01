Haberler
Yaşam
Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
11:16
'Yarın eczaneler açık mı?' sorusu arife günü gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle noter, banka, kargo, hastane ve eczane gibi hizmet noktalarının açık olup olmadığı sorgulanıyor. Bu noktada özellikle düzenli ilaç kullananlar için 'bayramda eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?' soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda eczaneler kapalı mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu? İşte bayramda eczanelerin çalışma durumu...