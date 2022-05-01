Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

Bayramda eczanelerin çalışma durumu Türkiye'nin dört bir yanında arama geçmişlerinde yerini aldı. Bayram günlerinin resmi tatil olması sebebiyle kamuda, hizmet sektöründe ve bazı özel kuruluşlarda hizmet verilmeyecek. Bu noktada gün içinde en çok ziyaret edilen sağlık kuruluşları, bankalar, kargolar ve noterlerde çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Peki, yarın eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı? İşte cevaplar...