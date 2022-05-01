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Haberler Yaşam Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:16

Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

'Yarın eczaneler açık mı?' sorusu arife günü gündeminde yer alıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle noter, banka, kargo, hastane ve eczane gibi hizmet noktalarının açık olup olmadığı sorgulanıyor. Bu noktada özellikle düzenli ilaç kullananlar için 'bayramda eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?' soruları yanıt arıyor. Peki, bayramda eczaneler kapalı mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu? İşte bayramda eczanelerin çalışma durumu...

Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

Bayramda eczanelerin çalışma durumu Türkiye'nin dört bir yanında arama geçmişlerinde yerini aldı. Bayram günlerinin resmi tatil olması sebebiyle kamuda, hizmet sektöründe ve bazı özel kuruluşlarda hizmet verilmeyecek. Bu noktada gün içinde en çok ziyaret edilen sağlık kuruluşları, bankalar, kargolar ve noterlerde çalışma durumu sorgulanmaya başladı. Peki, yarın eczaneler açık mı kapalı mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık olacak mı? İşte cevaplar...

Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

Ramazan Bayramında eczaneler kapalı olacak. Ramazan arife günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife gününde pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sistemi geçerli olacak.

2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler açık olmayacak. Bu noktada da bayrama özel nöbetçi eczane listesi belirlenecek.

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Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI NÖBETÇİ ECZANELER İL İL

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Eczacılar Odasının listesine göre Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler belirlendi. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı çalışıyor mu?

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