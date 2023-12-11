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Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki '10 gün içerisinde açıklayacağız' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
18:44
Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki '10 gün içerisinde açıklayacağız' diyerek duyurdu
Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmaları ve Yarısı Bizden Kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasını güncelleyeceklerini ve 10 gün içerisinde detayları açıklayacaklarını kaydetti.