Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Özhaseki, Türkiye'de 30 milyon civarında konut, 7,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu, bunların yüzde 20'ye yakınının da risk taşıdığına dikkati çekerek, "Bunu kabullenmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Bunu bilerek hareket eder ve tedbirimizi önceden alırsak dizimize vurmayız ve ağlamayız. Ama bunu bilerek hareket etmezsek, görmemezlikten gelirsek, unutmak istersek, işte o zaman karşımıza bin türlü felaket gelir." diye konuştu.