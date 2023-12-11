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Haberler Yaşam Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki '10 gün içerisinde açıklayacağız' diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:44

Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki '10 gün içerisinde açıklayacağız' diyerek duyurdu

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmaları ve Yarısı Bizden Kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Yarısı Bizden" kampanyasını güncelleyeceklerini ve 10 gün içerisinde detayları açıklayacaklarını kaydetti.

AA
Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 6 milyon konut, 1,5 milyon kadar da iş yeri var. Bunun yaklaşık 600 bini riskli gözüküyor. 600 binin bir an önce dönüşmesi lazım. Ümitsiz olmaya gerek yok. Biz, bunu çok rahat yaparız." dedi.

Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Türkiye'nin deprem riski taşıyan ülkelerden biri olduğunu, 500 civarında hareketli fay hattı bulunduğunu anlatan Özhaseki, hiç kimsenin kendisini emin görüp rastgele binalar yapamayacağını, her ne yapılıyorsa bu gerçekliğin bilinip hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

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Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Özhaseki, Türkiye'de 30 milyon civarında konut, 7,5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu, bunların yüzde 20'ye yakınının da risk taşıdığına dikkati çekerek, "Bunu kabullenmeliyiz ve ona göre hareket etmeliyiz. Bunu bilerek hareket eder ve tedbirimizi önceden alırsak dizimize vurmayız ve ağlamayız. Ama bunu bilerek hareket etmezsek, görmemezlikten gelirsek, unutmak istersek, işte o zaman karşımıza bin türlü felaket gelir." diye konuştu.

Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm yapmak lazım dediğimizde bir grup karşı çıkıyor. Çok basit bir şey öğrenmişler, 'Kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm.' TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda o arkadaşlara, 'Allah'ınızı seviyorsanız rantsal dönüşüm yapmayın, kentsel dönüşüm yapın. 'Rantsal dönüşüm' diyerek kaçmayın. Bu sorumluluktan kaçmak sizi kurtarmaz' dedim." ifadelerini kullandı.

Yarısı Bizden Kampanyası güncelleniyor! Bakan Özhaseki ’10 gün içerisinde açıklayacağız’ diyerek duyurdu

Bakan Özhaseki, 2016'da Hatay Antakya'da vatandaşlarla görüştüğünü, burada kentsel dönüşümün istenmediğini kaydederek, "Tek tek dinledim. İkna etmeye çalıştım. Ama protestocular galip geldi. Kahramanmaraş depreminde ilk baktığım yerlerden biri orasıydı. Tamamıyla yerle yeksan olmuş. O konuştuğum insanlardan kimse yok. Mani olmasalardı, 5 sene içerisinde tamamının evi yapılmıştı. Yani bu işe mani olmak büyük bir vebal." değerlendirmesini yaptı.

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