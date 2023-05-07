Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

İstanbul'da 2 yıllık evli çiftin boşanma davası ilginç detaylara sahne oldu. 2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. KOCASINDAN 500 BİN İSTEDİ Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu. BODRUM'DA LÜKS OTELDE 8 GECE Mehmet S., henüz evlilik birliği içerisinde olduğu için zina suçunun işlendiğini bu nedenle 600 bin TL maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti. GÖRÜMCESİNİ SUÇLADI Görümcesinin mesleğinin kendisine sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç işlediğini ileri süren Büşra'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.