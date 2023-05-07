Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

BODRUM'DA LÜKS OTELDE 8 GECE

Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.