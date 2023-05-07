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Haberler Yaşam Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…
Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:32

Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

Genç kadın, 'Kocam benimle ilgilenmiyor' diyerek boşanma davası açtı. Kocası ise mahkemeye ilginç bir dilekçe yazdı. Eşinin kendisini başka bir erkekle aldattığını anlattı. Genç kadın da polis görümcesini suçladı. İşte ilginç davanın ayrıntıları

Dilek YAMAN DEMİR
Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

İstanbul'da 2 yıllık evli çiftin boşanma davası ilginç detaylara sahne oldu.

Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

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Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

KOCASINDAN 500 BİN İSTEDİ
Büşra S. (30), boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Büşra S., boşanma dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti.

Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu.

Yasak aşkta görümce ayrıntısı şoke etti: Karım bir erkekle Bodrum’da 8 gece…

BODRUM'DA LÜKS OTELDE 8 GECE
Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

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