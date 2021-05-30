Yasaklar ne zaman bitiyor, hangi tarihte kalkacak? Yeni normalleşme takvimi belli oldu mu ve yasaklar 1 Haziran'da kalkıyor mu?

HANGİ YASAKLAR KALKACAK?
İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti
"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."
"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak"